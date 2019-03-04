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Запытавшего до смерти сотрудника ИК-6 под Брянском осудили на 12 лет
4.3.2019 23:09
Фото: xoroshiy.ru
Вынесен приговор по делу экс-сотрудника ИК-6 общего режима в городе Клинцы (Брянская область).
Мужчину обвиняли в убийстве заключенного, которое было совершено при помощи простыни.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на прокуратуру региона, подсудимый был признан виновным в расправе над арестантом. Согласно вынесенному вердикту, бывший сотрудник колонии проведет за решеткой двенадцать лет. Наказание было назначено с учетом мнения гособвинителя, пояснили в прокуратуре, добавив, что в течение двух лет осужденный не имеет права работать в правоохранительных органах.
Бывшему сотруднику ИК-6 также предстоит выплатить миллион близким своей жертвы в качестве компенсации за причиненный моральный вред.
Согласно материалам уголовного дела, летом прошлого года работник ИК связал заключенного и пытал, применяя насилие и используя спецсредства. После того, как лицо пострадавшего было перевязано тканью, арестант погиб от удушья. Сотрудник колонии был задержан через несколько дней.
Стоит отметить, что инцидент в ИК, расположенной на расстоянии около 175 километра от Брянска, произошел на фоне громкого скандала, связанного с пытками в колонии под Ярославлем, где заключенный, подвергавшийся жестоким истязаниям, выжил, но получил серьезные травмы.
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