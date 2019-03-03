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Голодающий в Греции Винник заявил, что подвергается постоянному психологическому давлению
3.3.2019 22:04
Фото: cdnvideo.ru
Голодающий после ареста в Греции гражданин РФ Александр Винник пожаловался на условия содержания, передает РИА Новости.
По словам россиянина, на него оказывается психологическое давление.
Как рассказал по телефону арестованный в Греции и проводящий более 90 дней голодовку российский гражданин Александр Винник, ему приходится быть под постоянным наблюдением сотрудников охраны двадцать четыре часа в сутки. подвергаясь психологическому давлению, он практически не имеет возможности спать. По словам Винника, дверь в его палате не закрывается - охранники показывают его всем желающим.
Александра Винника ранее арестовали по запросу властей Соединенных Штатов. Кроме того, его выдачи в настоящее время добиваются правоохранительные органы России и Францияи, однако в Греции, нарушая конституцию и права человека, держат гражданина РФ без суда уже более полутора лет. В конце ноября прошлого года Винник объявил о начале голодовки в знак протеста и требуя начала справедливого судебного разбирательства. Несколько дней назад стало известно о переводе россиянина в спецбольницу.
Напомним, в минувший четверг, 28 февраля, в аэропорту Афин задержали гражданина РФ Евгения Калинина, прибывшего в страну в служебную командировку. По словам адвоката Янниса Рахиотиса, причиной случившегося стал запрос Украины, связанный с преступлениями в сфере уплаты налогов. Однако в действительности дело может быть политическим, подчеркивал юрист.
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