|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Греции прибывшего в командировку российского специалиста задержали по запросу Украины
2.3.2019 22:32
Фото: ekathimerini.com
Власти Греции задержали гражданина РФ Евгения Калинина, прибывшего в страну в служебную командировку.
Как рассказал журналистам адвокат Яннис Рахиотис, причиной случившегося стал запрос Украины.
По данным РИА Новости, гражданин РФ был задержан еще в минувший четверг, 28 февраля, в аэропорту Афин. На следующий день после того, как россиянин прибыл в страну, состоялось слушание по его делу. Согласно решению прокурора, российского специалиста отправили в тюрьму. Там Калинину предстоит оставаться вплоть до того, как в Афины из Киева не будет доставлен официальный запрос, касающийся его экстрадиции.
Юрист также пояснил, что украинские правоохранители обвиняют его клиента в нарушении налогового законодательства. Преступления были совершены, когда Калинин работал на территории Украины.
Вместе с тем, Рахиотис назвал это дело политическим, учитывая, что Калинина ранее внесли в списки портала "Миротворец". В действительности его преследуют за то, что в прошлом он трудился в компаниях, которые якобы контролировали сторонники экс-главы Украины Виктора Януковича.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|