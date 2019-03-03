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В Петербурге трое мужчин погибли, выпрыгнув из окон горящей квартиры на седьмом этаже


3.3.2019 20:34
В Петербурге трое мужчин погибли, выпрыгнув из окон горящей квартиры на седьмом этажеФото: regionsamara.ru

В Красногвардейском районе Петербурга трое мужчин погибли, выпрыгнув из окна квартиры во время пожара.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, трагедия произошла в одном из домов по улице Ленская.

По данным ведомства, на пульт экстренных служб в 10:56 поступил сигнал о возгорании в одной из квартир дома, расположенного по адресу: улица Ленская, 10/1. Уже через пять минут огнеборцы были на месте ЧП, установив, что пожар начался на седьмом этаже.

Трое мужчин, пытаясь спастись от огня, выпрыгнули из окна квартиры еще до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, отметили в МЧС. От полученных при падении с высоты травм все скончались на месте, врачам скорой оставалось лишь констатировать смерть.

Пламя было локализовано уже в 11.16, площадь пожара, случившегося в четырехкомнатной квартире, составила около 18 квадратных метров. В результате ЧП полностью выгорела одна из комнат. Причины возгорания выясняются.

Ранее стало известно о трагедии под Смоленском, где неделю назад умер грудной ребенок, выброшенный матерью с восьмого этажа во время пожара. Жительница города Ярцева, запаниковав при виде клубов дыма за окном (очаг возгорания находился на двух этажах ниже), пыталась спасти младенца. Она выбросила своего маленького ребенка на ткань, которую очевидцы растянули под окнами здания, с балкона восьмого этажа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 318

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