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В Смоленской области погиб ребенок, выброшенный матерью с балкона во время пожара
24.2.2019 12:40
Фото: timenews.in.ua
Под Смоленском скончался грудной ребенок, выброшенный матерью с восьмого этажа.
По данным правоохранителей, запаниковавшая во время пожара женщина пыталась спасти младенца.
В больнице города Ярцева Смоленской области скончался ребенок, получивший серьезные травмы при падении с высоты восьмого этажа. По факту случившегося уже проводят проверку следственные органы.
В ходе начатого разбирательства уже удалось выяснить, что очаг возгорания находился в одной из квартир шестого этажа. Вскоре после начала пожара женщина, проживавшая на два этажа выше, увидев огонь и поднимающиеся клубы дыма, начала паниковать.
В результате местная жительница приняла решение выбросить своего маленького ребенка на ткань, которую очевидцы растянули под окнами здания. Младенец 2018 года рождения, выброшенный матерью с балкона, был тяжело травмирован и умер в больнице.
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