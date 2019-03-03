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Китайские археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия»
3.3.2019 19:24
Фото: oodles.press
Сосуд из бронзы, датированный периодом династии Западная Хань, обнаружен китайскими учеными близ города Лоян в провинции Хэнань.
Как полагают исследователи, жидкость в этом кувшине в прошлом считалась "эликсиром бессмертия".
По данным ТАСС, в найденном во время раскопок древнего захоронения бронзовом кувшине было более трех литров напитка. В ее состав, как свидетельствуют результаты лабораторного исследования, входят нитрат калия и алунита. По мнению специалистов, жители Древнего Китая считали эти ингредиенты волшебными - якобы они были способны продлевать жизнь.
Предположительно, находка может быть датирована периодом правления династии Западная Хань,(202 год до н.э. – 8 год н.э.), пояснил Ши Цзячжэнь, возглавляющий местный Институт объектов культурного наследия и археологии. Он добавил, что в Китае впервые было найдено это "легендарное снадобье".
По словам ученого, находка представляет большой исследовательский интерес. Возможно, ее изучение поможет приоткрыть тайны различных древних методик, предпринимавшихся жителями Древнего Китая в попытках достичь бессмертия.
Напомним, не так давно на севере Великобритании обнаружены наскальные изображения строителей вала Адриана. По мнению британских исследователей, эти удивительные рисунки скрывают в себе информацию о том, как велись мероприятия по восстановлению сооружения. Изображения отыскали в одном из карьеров графства Камбрия.
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