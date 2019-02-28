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Ученые обнаружили наскальные изображения строителей вала Адриана
28.2.2019 09:43
Фото: atitours.com.au
На севере Великобритании обнаружены наскальные изображения строителей вала Адриана.
По мнению британских исследователей, рисунки могут рассказывать о том, как велись мероприятия по восстановлению сооружения.
В одном из карьеров английского графства Камбрия на севере королевства учеными были найдены изображения строителей вала Адриана - созданного в 122-128 годах для защиты от набегов пиктов и бритов масштабного оборонительного укрепления Римской империи.
Как передает The Daily Telegraph, вырезанные в каменной породе символы обнаружили еще в XVIII веке. Однако расшифровать эти изображения не удавалось в течение долгого времени. В результате надписи очень силь пострадали вследствие эрозии почв, да и заросли мхом.
Специалисты Университета Ньюкасла, тщательно очистив древние письмена, наконец смогли понять их смысл. Как оказалось, речь идет о том, как проводилось восстановление вала Адриана. Мужчины, изображенные рядом, представляли собой тех, кто отвечал за различные этапы работы, в частности, добычу камня.
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