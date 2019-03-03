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Скончался еще один ребенок, пострадавший при взрыве газа в Ингушетии


3.3.2019 18:05
Скончался еще один ребенок, пострадавший при взрыве газа в ИнгушетииФото: onlinevologda.ru

В Нижнем Новгороде, несмотря на все усилия врачей специализированной больницы, умер еще один ребенок, пострадавший в середине февраля при взрыве газа в Назрани.

Сведения о гибели подростка поступили от мэра ингушского города Алихана Тумгоева.

По словам мэра Назрани, в больнице Приволжского исследовательского медуниверситета скончался тринадцатилетний Хасан Албогачиев. Мальчик получил серьезные ожоги в результате взрыва бытового газа в частном доме в Назрани. О смерти ребенка Тумгоев сообщил в своем Instagram,

Сразу два инцидента с хлопками газа были зафиксированы на территории Ингушетии 18 февраля. При взрыве на улице Тумгоева ранения получили две женщины, 34 и 55 лет, трое детей, возраста от двух до тринадцати лет. Состояние всех пострадавших врачи оценивали как тяжелое. Правоохранители проводят по факту ЧП проверку.

Второе ЧП случилось в населенном пункте Кантышево Назрановского района республики. В результате инцидента пострадала женщина.

19 февраля пятерых пострадавших, кроме 55-летней женщины, которая была признана врачами нетранспортабельной, на борту специально оборудованного самолета МЧС РФ доставили на лечение в Нижний Новгород. Пациентка, оставшаяся в реанимации республиканской клинической больницы, скончалась через несколько часов после этого.

Пациенты, доставленные в Нижний Новгород, находились в момент поступления в стабильно тяжелом состоянии. По словам врачей, у детей были диагностированы ожоги от 30 до 70% поверхности тела, у взрослых — от 30 до 50%. Накануне умерла двухлетняя девочка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 287

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