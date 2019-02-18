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В Назрани пять человек получили тяжелые травмы при взрыве бытового газа
18.2.2019 20:08
Фото: sobitie.com.ua
Правоохранительные органы Ингушетии приступили к проверке по факту хлопка газовоздушной смеси.
В результате ЧП тяжелые травмы получили пять человек - две женщины и трое детей.
Как передает агентство "Интерфакс-Юг", инцидент случился сегодня утром в помещении домовладения на улице Тумгоева в Назрани. В результате хлопка газовоздушной смеси травмы получили трое детей возраста от двух до тринадцати лет и две женщины, 34 и 55 лет.
Представители местной администрации отметили, что врачи оценивают состояние всех пяти пострадавших как тяжелое. Незначительные ранения также получил сын хозяйки дома, отказавшийся от госпитализации.
В ходе начатой проверки выяснилось, что младшая из женщин - дочь хозяйки дома, которая вместе с тремя своими детьми приехала в гости к матери.
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