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Сын британки, погибшей от «Новичка», просит Путина о помощи
14:07
Фото: vesti.az
Сын Дон Стерджесс, погибшей в прошлом году в Великобритании от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", обратился к российскому президенту Владимиру Путину.
Житель Эймсбери в своем эмоциональном послании попросил главу РФ помочь добиться справедливости.
Как сообщает издание The Daily Mirror, цитируя послание 20-летнего Эвана Хоупа, он надеется, что на гуманизм и понимание со стороны Владимира Путина. Молодой человек отмечает, что к гибели его матери, согласно официальной версии британских властей, могут быть причастны по меньшей мере двое граждан РФ.
В своем письме Эван Хоуп просит Владимира Путина предоставить возможность британским офицерам провести допросить россиян по поводу этого убийства, ведь его погибшая "мать заслуживает справедливости".
Напомним, в Эймсбери пострадали два человека - мужчина и женщина, позже умершая в больнице. Британец Чарльз Роули, подаривший своей приятельнице Дон Стерджес найденный на улице флакон, думал, что это дорогие духи.
В Лондоне убеждены, что инциденту с применением отравляющего вещества "Новичок" причастны русские. В Москве все эти безосновательные обвинения продолжают решительно отвергать. Российская сторона уже неоднократно предлагала помощь в расследовании отравления Скрипалей, однако в Великобритании на это не идут.
Не так давно в прессе появились слухи о том, что самочувствие Сергея Скрипаля якобы резко ухудшилось. Британский посол в РФ Лори Бристоу, прокомментировав эти сведения, заявил о том, что бывший полковник ГРУ и его дочь живы. С ними все в порядке, но они не хотят встречаться с российскими дипломатами, подчеркнул представитель официального Лондона.
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