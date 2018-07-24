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Житель Эймсбери рассказал, как подарил погибшей подруге флакон с ядом


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Житель Эймсбери рассказал, как подарил погибшей подруге флакон с ядомФото: newizv.ru

Британец Чарльз Роули, пострадавший в результате отравления в Эймсбери, рассказал о том, как смертоносный флакон попал к его приятельнице Дон Стерджес, передает ТАСС. По словам мужчины, он сам подарил его своей подруге, полагая, что это дорогие духи.

Как рассказал Роули в интервью телевизионному каналу ITV, он нашел флакон в упаковке, которая выглядела практически новой. Мужчина признался, что в тот момент не увидел ничего подозрительного в находке. Как оказалось, торговая марка этих духов была хорошо знакома его подруге, с которой он встречался последние два года. Поэтому он решил ее порадовать, предварительно прикрутив к пузырьку пульверизатор. Во время этих манипуляций некоторая часть жидкости из флакона оказалась на его руках, полагает британец.

Житель Эймсбери также отметил, что вещество в бутылочке "было маслянистое", и духами оно не пахло. Испачкав руки, Роули решил просто их помыть, но позже события развивались стремительно. По его словам, Дон Стерджес, решившая нанести вещество на запястья, уже через четверть часа начала жаловаться на сильнейшую головную боль и странные ощущения. Затем женщина отправилась в ванну, что показалось Роули несколько необычным - Стерджес была полностью одетой, но выглядела в тот момент очень болезненно.

Ранее 45-летний Чарльз Роули уже сообщал о том, что Дон Стерджес вылила содержимое флакона себе на руки. Спустя несколько дней женщина скончалась в больнице, куда была доставлена в бессознательном состоянии вместе со своим приятелем.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

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