|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Житель Эймсбери рассказал, как подарил погибшей подруге флакон с ядом
00:01
Фото: newizv.ru
Британец Чарльз Роули, пострадавший в результате отравления в Эймсбери, рассказал о том, как смертоносный флакон попал к его приятельнице Дон Стерджес, передает ТАСС. По словам мужчины, он сам подарил его своей подруге, полагая, что это дорогие духи.
Как рассказал Роули в интервью телевизионному каналу ITV, он нашел флакон в упаковке, которая выглядела практически новой. Мужчина признался, что в тот момент не увидел ничего подозрительного в находке. Как оказалось, торговая марка этих духов была хорошо знакома его подруге, с которой он встречался последние два года. Поэтому он решил ее порадовать, предварительно прикрутив к пузырьку пульверизатор. Во время этих манипуляций некоторая часть жидкости из флакона оказалась на его руках, полагает британец.
Житель Эймсбери также отметил, что вещество в бутылочке "было маслянистое", и духами оно не пахло. Испачкав руки, Роули решил просто их помыть, но позже события развивались стремительно. По его словам, Дон Стерджес, решившая нанести вещество на запястья, уже через четверть часа начала жаловаться на сильнейшую головную боль и странные ощущения. Затем женщина отправилась в ванну, что показалось Роули несколько необычным - Стерджес была полностью одетой, но выглядела в тот момент очень болезненно.
Ранее 45-летний Чарльз Роули уже сообщал о том, что Дон Стерджес вылила содержимое флакона себе на руки. Спустя несколько дней женщина скончалась в больнице, куда была доставлена в бессознательном состоянии вместе со своим приятелем.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|