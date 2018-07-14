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СМИ: Скрипалей могли отравить «агенты ГРУ»


04:11
СМИ: Скрипалей могли отравить «агенты ГРУ»Фото: pravmir.ru

К инциденту в Солсбери могут быть причастны сотрудники военной разведки РФ, передают международные СМИ. В минувшем марте, до того как из Лондона были высланы российские дипломаты, власти других государств были ознакомлены со сведениями, якобы имеющимися у британских правоохранителей.

Как пишет газета The New York Times, по мнению британских правоохранителей, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы могли быть отравлены представителями Главного управления Генерального штаба ВС России. Об этом сообщается со ссылкой на информированные источники, пожелавшие сохранить анонимность.

Утверждается, что двое чиновников - один британский и один американский и еще один его бывший коллега, рассказали о том, что к инциденту в Солсбери могут быть причастны агенты ГРУ - действующие или бывшие. Именно их направили в южную Англию, где проживал в последнее время Скрипаль.

Представитель властей Соединенных Штатов отметил, что официальный Лондон становится все ближе к установлению личности подозреваемых. Вместе с тем, не исключено, что за инцидент в Солсбери несла ответственность какая-либо "другая российская разведывательная служба или ее частное подразделение".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

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