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СМИ: Скрипалей могли отравить «агенты ГРУ»
04:11
Фото: pravmir.ru
К инциденту в Солсбери могут быть причастны сотрудники военной разведки РФ, передают международные СМИ. В минувшем марте, до того как из Лондона были высланы российские дипломаты, власти других государств были ознакомлены со сведениями, якобы имеющимися у британских правоохранителей.
Как пишет газета The New York Times, по мнению британских правоохранителей, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы могли быть отравлены представителями Главного управления Генерального штаба ВС России. Об этом сообщается со ссылкой на информированные источники, пожелавшие сохранить анонимность.
Утверждается, что двое чиновников - один британский и один американский и еще один его бывший коллега, рассказали о том, что к инциденту в Солсбери могут быть причастны агенты ГРУ - действующие или бывшие. Именно их направили в южную Англию, где проживал в последнее время Скрипаль.
Представитель властей Соединенных Штатов отметил, что официальный Лондон становится все ближе к установлению личности подозреваемых. Вместе с тем, не исключено, что за инцидент в Солсбери несла ответственность какая-либо "другая российская разведывательная служба или ее частное подразделение".
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