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В Испании найден мертвым известный российский политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко
17:34
Фото: condenast.ru
В Испании найден мертвым российский политолог и тележурналист Игорь Малашенко. В прошлом он входил в число создателей телекомпании НТВ.
По данным ряда источников, Малашенко мог совершить самоубийство.
Игорю Малашенко было шестьдесят четыре года. В последнее время он проживал в Испании, где и был найден мертвым. Обстоятельства смерти политолога пока не уточняются.
Информацию о кончине бывшего гендиректора РГТРК «Останкино» уже подтвердили несколько его коллег. В частности, о смерти Игоря Малашенко рассказал ТАСС журналист Тимур Валеев, сотрудничавший с ним в предвыборном штабе Ксении Собчак, когда в нашей стране в последний раз проводились выборы на пост главы государства.
После окончания философского факультета МГУ Малашенко работал в Институте США и Канады АН СССР. Начиная с 1992 года, он занимал пост генерального директора телерадиокомпании "Останкино", в период 1993-1997 годов был руководителем канала НТВ. В 2000 году переехал на ПМЖ в Соединенные Штаты, регулярно посещал Испании.
Напомним, осенью прошлого года Игорь Малашенко узаконил отношения с журналисткой Боженой Рынской. Роман начался еще в 2012 году, однако пара не могла сыграть свадьбу из-за того, что медиаменеджер должен был официально оформить развод с первой супругой.
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