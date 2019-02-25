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Женская сеть myJulia.ru
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Меган Маркл сообщила желаемый пол первенца
25.2.2019 16:52
Фото: vix.com
Пока многочисленные поклонники герцога и герцогини Сассекских гадают о том, кто родится у пары, Меган Маркл сделала очередное признание.
По данным британских СМИ, супруга принца Гарри хотела бы иметь дочь.
Делясь впечатлениями от подготовки к материнству с журналистами, Меган Маркл на днях рассказала о желаемом поле своего ребенка. Как передает The Sun, супруга принца Гарри сказала, что мечтала бы иметь много детей. Однако думая о первенце, ей бы хотелось, чтобы это была девочка. Ведь она "смогла бы ее наряжать", - пояснила Маркл.
Не так давно в прессе распространились сообщения о том, что у пары появится на свет малыш. Вывод основывался на том, что в Нью Йорке, где друзья герцогини устроили для нее праздника Baby Shower, подарки были завернуты в синюю бумагу.
Вместе с тем, в СМИ в последнее время появляются различные предположения о том, где, когда и как появится на свет долгожданный малыш. Остается подождать совсем немного - ранее уже стало известно о том, что первенец герцога и герцогини Сассекских родится в марте или апреле.
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