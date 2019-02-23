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Житель Приморья попал в больницу после нападения тигра
23.2.2019 10:46
Фото: livejournal.com
Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в тайге Приморья.
Как передает агентство "Интерфакс" в одну из больниц Красноармейского района доставили мужчину с травмами после нападения тигра.
ЧП случилось еще 16 февраля. По словам сотрудников центра "Амурский тигр", пострадавший мужчина, согласно его рассказу, был атакован совершенно внезапно. В больнице у него диагностировали у него обширные ранения головы и рук.
К выяснению обстоятельств ЧП приступили полицейские и сотрудники охотнадзора. Как подчеркивают экологи, нужно установить, почему хищник мог быть агрессивен. Возможно, его поведение обусловлено ранением, в таком случае, хищник представляет для людей большую опасность. Однако по имеющимся сведениям у тигра, травмировавшего жителя Красноармейского района, не было явных серьезных ранений, пояснил глава центра Сергей Арамилев.
Напомним, в начале года в Приморье из естественной среды обитания изъяли тигра, который приходил на погранзаставу и похищал одну за другой служебных собак. Подкараулив неадекватное животное и применив усыпляющий препарат специалисты увезли тигра в Центр реабилитации, расположенный в Алексеевке.
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