Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье отловили неадекватного тигра, похищавшего собак на погранзаставе

3.1.2019 14:01

Фото: rueconomics.ru



В Приморском крае пойман и изъят из естественной среды тигр, похищавший служебных собак у местных пограничников, передает агентство "Интерфакс".



Ранее целый ряд инцидентов был зафиксирован на заставе, участок которой входит в территорию нацпарка "Земля леопарда".



По данным пресс-службы нацпарка, вечером минувшей среды конфликтный хищник вновь был замечен в районе погранзаставы. Ожидавшие его появления специалисты усыпили животное с помощью выстрела шприцом с усыпляющим препаратом. Сразу после этого амурского тигра доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных, который находится в населенном пункте Алексеевка.



Предполагается, что тигра в самое ближайшее время осмотрят ветеринары, чтобы выявить причины его неадекватного поведения. Как полагают специалисты, хищник мог охотиться на собак из-за ранения либо какого-то заболевания, а также ввиду престарелого возраста.



Учитывая, что тигр начал представлять угрозу для людей, Росприроднадзор выдал разрешение на отлов хищника.



В последних числах декабря животное проникло на территорию погранзаставы. Забравшись в питомник служебных животных, тигр выкрал оттуда двух служебных собак. На следующий день полосатый хищник вновь пришел к пограничникам и ходил по участку, не обращая внимания на людей. Не отпугнули зверя даже выстрелы, которые производились холостыми патронами.



Автор: Злата Богатова

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