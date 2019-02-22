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В Кении найдено истерзанное тело иностранного туриста
22.2.2019 21:20
Фото: komonitor.com.tr
Тело иностранца с глубокими ранами выловили из реки в Кении, передает местный портал The Standard.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняется, что 65-летний мужчина прибыл в страну около полугода назад.
Житель итальянского Милана уже собирался возвращаться в Европу, установили местные следователи. Теперь полицейские выясняют, как турист мог оказаться в реке, протекающей около города Малинди.
Место, где рыбаки нашли труп итальянского туриста, буквально "кишит бегемотами", пишут кенийские СМИ. Преступники, орудующие в городе и окрестностях, уже не раз избавлялись здесь от тел своих жертв, которые были убиты ими в других местах, отмечают полицейские.
Установлено также, что погибший мужчина старался следить за здоровьем, поэтому каждое утро совершал пробежку вдоль пляжей Малинди.
Напомним, не так давно администрацию кенийского отеля признали виновной в трагической гибели туристки из Китая, на которую в 2013 году напал бегемот. Суд удовлетворил иск родственников иностранки, обязав отель выплатить семье погибшей более трехсот тысяч долларов в качестве компенсации.
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