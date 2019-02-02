ИнтерНовости - новости в стране и мире
Скончалась «беременная» от Киркорова женщина
Скончалась «беременная» от Киркорова женщина
На Кипре по запросу РФ задержана бывший мэр Тулы Алиса Толкачева
На Кипре по запросу РФ задержана бывший мэр Тулы Алиса Толкачева
В небе над Кубой взорвался метеорит
В небе над Кубой взорвался метеорит
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Ижевске в возрасте 35 лет умер ДецлВ Ижевске в возрасте 35 лет умер Децл
Под Калугой попал в аварию автобус с детьми, есть жертвыПод Калугой попал в аварию автобус с детьми, есть жертвы
Пенсильванский сурок Фил предсказал ранний приход весныПенсильванский сурок Фил предсказал ранний приход весны
ДНР: Киев перебросил группу диверсантов на юг Донбасса ДНР: Киев перебросил группу диверсантов на юг Донбасса
Под Брянском многодетная мать погибла после падения на нее глыбы льда с крышиПод Брянском многодетная мать погибла после падения на нее глыбы льда с крыши

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Кенийскому отелю придется выплатить компенсацию за гибель туристки после нападения бегемота


2.2.2019 18:15
Кенийскому отелю придется выплатить компенсацию за гибель туристки после нападения бегемотаФото: suwalls.com

Администрацию кенийского отеля признали виновной в трагической гибели туристки, передает Daily Nation.

Суд удовлетворил иск родственников китаянки, на которую в 2013 году напал бегемот. Руководство гостиницы обязали выплатить семье погибшей более трехсот тысяч долларов в качестве компенсации.

Ранее в суд обратились родители погибшей 28-летней женщины. Они заявили о том, что лишились единственного ребенка и кормильца по вине отеля, не предупредившего отдыхающих о возможных рисках.

Женщина, приехавшая в Кению из Китая, как и другие туристы, выбежали из номеров, когда увидели бегемотов, которые паслись около отеля. Иностранцы сразу же начали фотографировать животных, среди которых были и детеныши. Одна из самок атаковала девушку, когда та слишком приблизилась к ее теленку, отмечали сотрудники отеля.

Представители Службы охраны дикой природы Кении ранее заявили о том, что причиной трагедии стала небрежность как руководства гостиницы, не защитившего свою территорию электрическим забором, так и самой туристки, подошедшей к огромным бегемотам и их детенышам.

Рассматривавшая это дело судья Жаклин Камау постановила, что животные вторглись на территорию отеля, представляя серьезную угрозу для отдыхающих, так как не были установлены соответствующие ограждения. Кроме того, туристов не предупредили об опасности, которая может грозить им в случае приближения к бегемотам.

Напомним, минувшим летом в Кении погиб атакованный бегемотом 66-летний житель Тайваня. Мужчина слишком близко подошел к бегемоту, появившемуся у отеля, чтобы сфотографировать животное. В результате иностранец получил смертельное ранение груди от укуса. Пострадал также и турист, находившийся рядом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 306

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

Москва приостановила участие в ДРСМДМосква приостановила участие в ДРСМД
Житель Ярославля расстрелял искавших кота соседей, приняв их за наркоторговцевЖитель Ярославля расстрелял искавших кота соседей, приняв их за наркоторговцев
В Испании найдено тело ребенка, упавшего две недели назад в технический колодецВ Испании найдено тело ребенка, упавшего две недели назад в технический колодец
В Нью-Йорке за $612 тыс ушла с молотка гравюра Дюрера «Четыре всадника Апокалипсиса»В Нью-Йорке за $612 тыс ушла с молотка гравюра Дюрера «Четыре всадника Апокалипсиса»
В Китае казнен водитель, умышленно направивший джип в толпуВ Китае казнен водитель, умышленно направивший джип в толпу

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 826


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru