Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кенийскому отелю придется выплатить компенсацию за гибель туристки после нападения бегемота

2.2.2019 18:15

Фото: suwalls.com



Администрацию кенийского отеля признали виновной в трагической гибели туристки, передает Daily Nation.



Суд удовлетворил иск родственников китаянки, на которую в 2013 году напал бегемот. Руководство гостиницы обязали выплатить семье погибшей более трехсот тысяч долларов в качестве компенсации.



Ранее в суд обратились родители погибшей 28-летней женщины. Они заявили о том, что лишились единственного ребенка и кормильца по вине отеля, не предупредившего отдыхающих о возможных рисках.



Женщина, приехавшая в Кению из Китая, как и другие туристы, выбежали из номеров, когда увидели бегемотов, которые паслись около отеля. Иностранцы сразу же начали фотографировать животных, среди которых были и детеныши. Одна из самок атаковала девушку, когда та слишком приблизилась к ее теленку, отмечали сотрудники отеля.



Представители Службы охраны дикой природы Кении ранее заявили о том, что причиной трагедии стала небрежность как руководства гостиницы, не защитившего свою территорию электрическим забором, так и самой туристки, подошедшей к огромным бегемотам и их детенышам.



Рассматривавшая это дело судья Жаклин Камау постановила, что животные вторглись на территорию отеля, представляя серьезную угрозу для отдыхающих, так как не были установлены соответствующие ограждения. Кроме того, туристов не предупредили об опасности, которая может грозить им в случае приближения к бегемотам.



Напомним, минувшим летом в Кении погиб атакованный бегемотом 66-летний житель Тайваня. Мужчина слишком близко подошел к бегемоту, появившемуся у отеля, чтобы сфотографировать животное. В результате иностранец получил смертельное ранение груди от укуса. Пострадал также и турист, находившийся рядом.



Автор: Злата Богатова

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