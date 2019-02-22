|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Однопартиец Мадуро признал Гуайдо главой Венесуэлы
22.2.2019 10:51
Фото: diariodecaracas.com
Депутат из правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Уго Карвахаль, в прошлом занимавший пост руководителя военной разведки, признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента республики, передает ТАСС.
В видеоматериале, который был размещено в Twitter Уго Карвахаля, бывший глава военной разведки обращается к Хуану Гуайдо Маркесу как временному президенту Венесуэлы и называется себя еще одним солдатом, который готов вести борьбу за свободу и демократию. При этом Карвахаль правительство действующего главы государства Николаса Мадуро назвал незаконным.
Не так давно глава США Дональд Трамп обратился к венесуэльским силовикам с призывом поддержать оппозицию - тогда они смогут рассчитывать на амнистию. Как заявил американский лидер, в противном случае вооруженные силы Боливарианской Республики могут "потерять все".
Ранее Гуайдо выразил намерение собрать миллион добровольцев, которые смогут противостоять силовикам и способствовать раздаче гуманитарной помощи, присланной для жителей Венесуэлы из-за рубежа. В настоящее время грузы находятся у границ страны, на территории ряда соседних государств. При этом руководство Колумбии возложило ответственность за любые инциденты на общей границе на Мадуро. В Боготе подчеркивали, что их деятельность подразумевает "исключительно политические и дипломатические механизмы".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|