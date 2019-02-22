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Однопартиец Мадуро признал Гуайдо главой Венесуэлы


22.2.2019 10:51
Однопартиец Мадуро признал Гуайдо главой ВенесуэлыФото: diariodecaracas.com

Депутат из правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Уго Карвахаль, в прошлом занимавший пост руководителя военной разведки, признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента республики, передает ТАСС.

В видеоматериале, который был размещено в Twitter Уго Карвахаля, бывший глава военной разведки обращается к Хуану Гуайдо Маркесу как временному президенту Венесуэлы и называется себя еще одним  солдатом, который готов вести борьбу за свободу и демократию. При этом Карвахаль правительство действующего главы государства Николаса Мадуро назвал незаконным.

Не так давно глава США Дональд Трамп обратился к венесуэльским силовикам с призывом поддержать оппозицию - тогда они смогут рассчитывать на амнистию. Как заявил американский лидер, в противном случае вооруженные силы Боливарианской Республики могут "потерять все".

Ранее Гуайдо выразил намерение собрать миллион добровольцев, которые смогут противостоять силовикам и способствовать раздаче гуманитарной помощи, присланной для жителей Венесуэлы из-за рубежа. В настоящее время грузы находятся у границ страны, на территории ряда соседних государств. При этом руководство Колумбии возложило ответственность за любые инциденты на общей границе на Мадуро. В Боготе подчеркивали, что их деятельность подразумевает "исключительно политические и дипломатические механизмы".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

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