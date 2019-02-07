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Власти США подтвердили прибытие в Колумбию гуманитарной помощи для Венесуэлы


11:14
Власти США подтвердили прибытие в Колумбию гуманитарной помощи для Венесуэлы Фото: karibik-news.com

В Колумбию доставлены пятьдесят тонн гуманитарной помощи для Венесуэлы, передает ТАСС.

С соответствующим заявлением выступил американский сенатор Марко Рубио. По его словам, будущее венесуэльского военного руководства во многом зависет от того, дойдет ли груз до граждан.

Как написал в своем Twitter американский сенатор Марко Рубио, в Колумбии уже находится свыше пятидесяти тонн гуманитарной помощи, доставленной из Соединенных Штатов. Груз остается на территории, граничащей с Боливарианской Республикой. От того, дойдет ли он до граждан Венесуэлы, во многом зависят перспективы военного руководства страны в эпоху после нынешнего лидера государства Николаса Мадуро, подчеркнул республиканец.

Ранее о доставке контейнеров с гуманитарной помощью в приграничный колумбийский город Кукута рассказал телевизионный канал Vivo Play.

Напомним, еще 2 февраля глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя не так давно и.о. президента Венесуэлы, анонсировал открытие трех пунктов по выдаче иностранной гуманитарной помощи. Как указывал Гуайдо, помимо Кукута, они начнут работать на границе с Бразилией и на острове в Карибском море.

Николас Мадуро инициативу о сборе гуманитарной помощи для венесуэльцев назвал "плохим и дешевым шоу олигархии". Действующий президент Венесуэлы обратился к своему народу с призывом отказаться от ее получения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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