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Трамп предупредил военных Венесуэлы о возможности «потерять все», если они пойдут против Гуайдо
19.2.2019 06:57
Фото: amic.ru
Глава США Дональд Трамп обратился к силовикам Венесуэлы с призывом поддержать оппозицию.
По словам американского лидера, иначе вооруженные силы Боливарианской Республики могут "потерять все", передает ТАСС.
Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, армия Венесуэлы играет жизненно важную роль в процессе мирного перехода государства к демократии. Поэтому военнослужащим стоит поддержать оппозицию страны, в частности, пропуская гуманитарный конвой. В этом случае, подчеркнул американский лидер, они могут рассчитывать на амнистию.
По словам Трампа, выступавшего в Международном университете штата Флорида (Майами), если венесуэльские силовики не поддержат Хуана Гуайдо, они могут потерять все.
Напомним, ранее глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выразил намерение собрать около миллиона добровольцев, которые будут противостоять военнослужащим, препятствующим раздаче присланной из-за рубежа гумпомощи.
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