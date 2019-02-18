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Гуайдо: для доставки в страну гумпомощи нужно собрать миллион волонтеров


18.2.2019 09:13
Гуайдо: для доставки в страну гумпомощи нужно собрать миллион волонтеровФото: diariodecaracas.com

Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо, не так давно провозгласивший себя и.о. главы государства, выразил намерение собрать миллион волонтеров.

По словам политика, эти люди смогут противостоять силовикам, которые препятствуют доступу иностранной помощи, передаваемой из-за рубежа для венесуэльцев.

По словам Хуана Гуайдо, необходимо в течение нескольких ближайших дней "собрать миллион волонтеров". Отмечается, что на сегодняшний день порядка 600 тысяч человек уже изъявили желание зарегистрироваться в этом качестве.

Обратившись к волонтерам, Гуайдо призвал их собираться в местах сбора. Политик отметил, что некие "гуманитарные лагеря" уже созданы в целом ряде регионов Венесуэлы.

Напомним, ранее власти США подтвердили информацию о доставке в Колумбию пятидесяти тонн гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы. Как подчеркивал американский сенатор Марко Рубио, будущее венесуэльского военного руководства во многом зависит от того, дойдет ли груз до граждан.

Законный венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал сбор гуманитарной помощи для его страны "плохим и дешевым шоу" зарубежных олигархов. Глава государства призвал народ Венесуэлы отказываться от ее получения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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