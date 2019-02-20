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Созданный в Троицке на 3D-принтере протез лапы для собаки успешно приживается
20.2.2019 14:18
Фото: wordpress.com
На Южном Урале впервые в России с помощью 3D-принтера создали остеоинтегрируемый (постепенно срастающийся с костью) протез лапы для покалеченной в аварии собаки.
Искусственная конечность уже успешно приживается после пересадки, передает ТАСС.
Имплант разработан на основе запатентованной технологии протезирования SerGoFIX, над ним трудились специалисты нанотехнологического центр "ТехноСпарк" в городе Троицке Челябинской области. Как рассказали представители Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы "Роснано", в инвестиционную сеть которого входит "ТехноСпарк", новую конечность сделали для беспородного пса по кличке Шанс.
Собака, которой сейчас около семи лет, в прошлом попала в ДТР и получила тяжелую травму, поэтому ветеринары новосибирской клиники "Бэст" были вынуждены ампутировать Шансу заднюю конечность. Но уже через два месяца после операции хирурги зафиксировали сращивание напечатанного в Троицке эндопротеза (его сразу же передали в Новосибирск) и родных тканей.
На текущий момент уже произошла остеоинтеграция имплантата: обновленная костная ткань вросла в поверхность протеза. В результате пес с надежно зафиксированным протезом обрел способность двигаться.
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