Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Созданный в Троицке на 3D-принтере протез лапы для собаки успешно приживается

20.2.2019 14:18

Фото: wordpress.com



На Южном Урале впервые в России с помощью 3D-принтера создали остеоинтегрируемый (постепенно срастающийся с костью) протез лапы для покалеченной в аварии собаки.



Искусственная конечность уже успешно приживается после пересадки, передает ТАСС.



Имплант разработан на основе запатентованной технологии протезирования SerGoFIX, над ним трудились специалисты нанотехнологического центр "ТехноСпарк" в городе Троицке Челябинской области. Как рассказали представители Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы "Роснано", в инвестиционную сеть которого входит "ТехноСпарк", новую конечность сделали для беспородного пса по кличке Шанс.



Собака, которой сейчас около семи лет, в прошлом попала в ДТР и получила тяжелую травму, поэтому ветеринары новосибирской клиники "Бэст" были вынуждены ампутировать Шансу заднюю конечность. Но уже через два месяца после операции хирурги зафиксировали сращивание напечатанного в Троицке эндопротеза (его сразу же передали в Новосибирск) и родных тканей.



На текущий момент уже произошла остеоинтеграция имплантата: обновленная костная ткань вросла в поверхность протеза. В результате пес с надежно зафиксированным протезом обрел способность двигаться.



Автор: Злата Богатова

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