Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Новой Земле из-за нашествия белых медведей объявили режим ЧС

9.2.2019 20:16

Фото: narod.ru



Администрация Новой Земли объявила о введении режима ЧС из-за участившихся случаев появления белых медведей в населенных пунктах.



Как передают российские СМИ, хищники не только заходят в поселки, но и проникают в жилье. Все известные средства и предпринятые местными властями меры по отпугиванию животных эффекта пока не дали.



Пресс-служба правительства Архангельской области сообщает, что соответствующее решение местные власти приняли по итогам заседания комиссии МО ГО "Новая Земля". В результате было объявлено о введении режима ЧС на Новой Земле с 9 февраля 2019 года. За период с конца прошлого года близ населенных пунктов региона были замечены десятки хищников. Значительное скопление белых медведей зафиксировано вокруг поселка Белушья Губа. Помимо появления около жилых домов, зафиксированы случаи агрессивного поведения - животные даже пытались напасть на людей, а также проникали в различные помещения.



Как подчеркнул в своем докладе замглавы администрации МО ГО "Новая Земля" Александр Минаев, не менее шести медведей остаются в пределах указанного поселка практически постоянно. Иногда их количество возрастает до десяти. На фоне сложившейся обстановки продолжают поступать официальные обращения от местного населения. Рядовые граждане и представители образовательных и дошкольных учреждений требуют от местных властей обеспечить безопасность проживания.



По словам Минаева, его земляки уже настолько напуганы, что боятся покидать дом, не отпускают своих детей в детские сады и на школьные занятия. Из-за небывалой активности медведей уже нарушился режим повседневной деятельности, констатировал представитель местной администрации.



В целях обеспечения безопасности поселковых жителей ранее уже были установлены дополнительные ограждения в местах прогулок воспитанников детских садов. Ведется патрулирование территории. Но все предпринятые меры пока не принесли заметного эффекта. Кроме того, хищники уже начали привыкать и к светошумовым сигналам, и автомашинам, на которых люди пытаются их отогнать.



Напомним, не так давно в Приморском крае пойман и изъят из естественной среды тигр, похищавший служебных собак у местных пограничников. Целый ряд инцидентов был зафиксирован на заставе, участок которой входит в территорию нацпарка "Земля леопарда". Учитывая, что тигр начал представлять угрозу для людей, Росприроднадзор выдал разрешение на отлов хищника. Пойманное животное доставили в специальный центр, где зоологи пытаются выяснить причины столь странного поведения тигра.



Автор: Злата Богатова

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