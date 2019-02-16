Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На соборе в Солсбери неизвестные вывесили российский флаг

18:09

Фото: livejournal.com



В британском Солсбери неизвестные ночью вывесили российский триколор на местном соборе.



Как пишет газета Salisbury Journal, флаг появился утром на строительных лесах. Сняли триколор практически сразу после того, как его заметили служители собора.



Газета опубликовала снимок, на котором запечатлено, как большое полотнище с национальными цветами России снимают с установленных вокруг соборных стен строительных конструкций.



Высота Солсберийского собора составляет 123 метра, он является наиболее высоким культовым сооружением на территории королевства. В соборном доме каноников сейчас хранится оригинальная рукописная копия Великой хартии вольностей ("Магна карты"), которая считается прародительницей большей части нынешних конституций и стала основой современного международного права.



Небольшой британский городок Солсбери (графство Уилтшир), где проживают около сорока пяти тысяч человек, оказался в центре внимания мирового сообщества после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Осужденный ранее в России за шпионаж в пользу Лондона, бывший разведчик и его дочь - российская гражданка Юлия Скрипаль - 4 марта 2018 года подверглись воздействию отравляющего вещества.



По мнению Лондона, к инциденту с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" могут быть причастны россияне. В Москве все спекуляции на этот счет продолжают решительно отвергать.



В начале февраля британские СМИ опубликовали сообщения о том, что к нападению на Скрипалей якобы причастны уже пятеро россиян. Уточнялось, что правительству королевства в скором времени представят соответствующие доказательства.



Автор: Злата Богатова

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