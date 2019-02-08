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СМИ: Британская полиция скоро сделает заявление о причастности к отравлению Скрипалей пяти россиян


8.2.2019 16:09
СМИ: Британская полиция скоро сделает заявление о причастности к отравлению Скрипалей пяти россиянФото: gaystarnews.com

К инциденту в Солсбери якобы причастны сразу пять россиян, считают британские правоохранители.

Соответствующий материал опубликовала газета Daily Mail. Авторы статьи ссылаются на собственные источники в органах безопасности королевства.

Британскому правительству скоро будут представлены доказательства о причастности еще двух человек к отравлению Скрипалей, утверждает газета. Речь идет о "нескольких неделях".

Со ссылкой на источники в органах безопасности королевства отмечается, что граждане РФ прибыли в Великобританию по туристической визе, а потом возвратились обратно в России. Как сообщил источник, эти двое играли второстепенную роль. Новые фигуранты "путешествовали" отдельно от Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Лондоне ранее назвали отравителями Скрипалей.

Напомним, ранее стало известно о неком россиянине, который собирался отправиться в Москву на одном самолете с Петровым и Бошировым. Однако он внезапно отменил регистрацию на рейс, забрал багаж и остался в Великобритании. По данным иностранных СМИ, эти действия третьего подозреваемого связаны с тем, что Скрипалям удалось выжить после отравления. Не исключено, что этот человек все еще остается в королевстве.

Российские дипломаты, отреагировав на сведения о третьем участнике инцидента в Солсбери, назвали эту информацию вбросом британских спецслужб. Соответствующий комментарий дало посольство РФ в Лондоне.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 299

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