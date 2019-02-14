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В Москве полиция задержала 10 человек после массовой драки со стрельбой
04:55
Фото: vk.me
Столичная полиция выясняет обстоятельства массовой драки, случившейся на юго-востоке города.
По данным российских СМИ, участниками инцидента, произошедшего в районе Печатники, были около ста человек.
Массовая драка со стрельбой началась после конфликта, возникшего в ресторане "Неолит". Как передает РИА Новости, в заведение ворвалась группа мужчин, которые заставили всех посетителей покинуть ресторан. В результате на улице началась массовая потасовка со стрельбой - со слов очевидцев, раздалось не менее пятидесяти выстрелов.
Предположительно, участники драки могли использовать травматическое оружие. Сведений о пострадавших из официальных источников пока не поступало. Известно лишь о десяти задержанных на месте ЧП.
Журналистам удалось поговорить с работниками ресторана, которые считают, что злоумышленники собирались совершить нападение на владельца заведения Яшара Алиева. Сотрудники также пояснили, что в тот вечер у низ было запланировано некое крупное мероприятие.
Обстоятельства инцидента выясняет полиция. Решение о возбуждении уголовного дела примут позже, по итогам проверки.
Напомним, ранее в Подмосковье был задержан директор ресторана по подозрению в убийстве посетителя.
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