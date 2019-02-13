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В Сергиевом Посаде директор ресторана застрелил посетителя
13.2.2019 22:46
Фото: rl0.ru
Полиция Подмосковья задержала директора одного из местных ресторанов по подозрению в убийстве посетителя, передает ТАСС.
Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. По версии следствия, клиента застрелили из травматического оружия.
Как сообщают официальные представители регионального СУ СКР, преступление было совершено в кафе, которое находится в Хотьковском проезде. В результате стихийно возникшего конфликта директор ресторана достал принадлежащий ему травматический пистолет, а потом выстрелил 37-летнему посетителю в голову.
От ранения потерпевший умер на месте ЧП.
Прибывшие к месту происшествия полицейские задержали 34-летнего директора заведения. В беседе со следователями он уже изложил свою версию случившегося. По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следственные органы собираются просить суд об аресте задержанного.
По данным ряда открытых источников, причиной конфликта могло стать поведение посетителя, который приставал к одной из официанток.
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