Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter К берегам Японии вновь прибило судно с мертвыми рыбаками из КНДР

11:49

Фото: fedpress.ru



Тела двух моряков из Северной Кореи обнаружили в лодке, которую прибило к берегам японского острова Хоккайдо, передает РИА Новости.



Сведений о причине гибели рыбаков пока не поступало.



Перевернувшуюся лодку длиной около тринадцати метров и шириной три метра распилили и обследовали в минувший понедельник, 11 февраля. Как сообщили представители местной службы береговой охраны, внутри были найдены тела двух мужчин. Судя по типу судна и надписям на корейском языке был сделан вывод о том, что погибшие являлись гражданами Северной Кореи.



Напомним, осенью прошлого года японская служба безопасности на море информировала о резком увеличении количества северокорейских рыболовецких судов, которые прибивает течением к побережью островов. Отмечалось, что показатели уже превысили прошлогодние - за период с января по ноябрь 2018 года было официально зафиксировано более сотни подобных инцидентов.



В январе 2018 года на территории японской префектуры Исикава нашли лодку с телами восьми человек. По мнению экспертов, моряки скончались за три-четыре месяца до того, как судно вынесло на берег. Рост числа шхун, которые к японским берегам приносит с севера Кореи, может быть связан с попытками Пхеньяна активизировать его рыболовецкий промысел. В Японии полагают, что власти государства намерены таким образом заработать валюту путем контрабандной торговли морепродуктами.



Автор: Злата Богатова

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