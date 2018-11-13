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У берегов Японии найдены почти 90 лодок с телами
13.11.2018 16:52
Фото: s1.n1.by
Десятки брошенных шхун найдены у побережья Японии, передает ТАСС. По мнению местных правоохранительных органов, владельцами лодок в прошлом являлись граждане КНДР.
Отмечается, что в лодках были найдены тела двенадцати человек.
За период с начала осени в прибрежных водах Японии и северных берегов страны в общей сложности было обнаружено 89 рыболовецких шхун. По предварительным данным, деревянные лодки принесло со стороны Северной Кореи.
В некоторых лодках нашли тела рыбаков. По информации японских СМИ, речь идет о двенадцати погибших рыбаках.
Рост числа шхун, которые к японским берегам приносит с севера Кореи, может быть связан с попытками Пхеньяна активизировать его рыболовецкий промысел. В Японии полагают, что власти государства намерены таким образом заработать валюту путем контрабандной торговли морепродуктами.
Ранее уровень валютных поступлений в КНДР резко снизился из-за международных ограничений. Санкций, в частности, ввел Совбез ООН. В результате легальные закупки морепродуктов у КНДР оказались под запретом.
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