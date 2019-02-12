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Илон Маск по-русски отреагировал на пост НТВ
11:39
Фото: podrobnosti.ua
Илон Маск отреагировал русскоязычным комментарием на пост российского телевизионного канала НТВ, где упомянули его никнейм.
Бизнесмен оставил запись в своем Twitter-аккаунте.
Ранее официальный Twitter-аккаунт российского телеканала НТВ разместил ролик об автомобилисте из Ставропольского края. В подписи к материалу о машине, модифицированной довольно причудливым образом, упоминался основатель американской компании SpaceX - And how do you like this, @elonmusk? ("И как тебе такое, Илон Маск?").
Миллиардер вскоре решил отреагировать на эту заметку, написав по-русски: "хаха офигенно".
Мем "Как тебе такое, Илон Маск?" получил широкое распространение среди зарубежных пользователей соцсетей летом прошлого года. Иностранцы, оценив шутку, к тому времени уже ставшую популярной в России, тоже начали обращаться к бизнесмену с подобными вопросами в связи с безумными изобретениями.
Напомним, в конце прошлого года под Лос-Анджелесом состоялся запуск скоростного тоннеля, который был создан по замыслу миллиардера Илона Маска. Как утверждал бизнесмен, транспорт в тоннеле может развивать скорость свыше 240 километров в час. Объект задумывался в качестве альтернативы наземным средствам передвижения и метрополитену, создан компанией The Boring Company, которая принадлежит миллиардеру Маску.
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