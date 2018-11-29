Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Илон Маск сообщил об открытии скоростного подземного тоннеля на юге Лос-Анджелеса

11:23

Фото: planet-today.ru



Под Лос-Анджелесом состоялся запуск скоростного тоннеля, который был создан по замыслу миллиардера Илона Маска.



Как утверждает бизнесмен, транспорт в тоннеле может развивать скорость свыше 240 километров в час.



Транспортный тоннель под Лос-Анджелесом, который задумывался в качестве альтернативы наземным средствам передвижения и метрополитену, создан компанией The Boring Company. Владельцем ее является миллиардер Илон Маск.



По словам Маска, сообщившего об открытии тоннеля в своем Twitter, при перемещении на такой высокой скорости создается впечатление телепортации. Предполагается, что по тоннелю будут перемещаться платформы на электротяге. В перспективе, отметил разработчик, там смогут ездить и электромобили, включая Tesla. Для этого их оснастят выдвигающимися боковыми колесами.



Общая протяженность этого пути составляет 3,2 километра. Тоннель пролегает под южным пригородом Лос-Анджелеса - начинаясь на участке земли, которым владеет другая компания Маска - SpaceX, он доходит до 120-й улицы, где располагается штаб-квартира The Boring Company.



Минувшим летом Маск поделился планами по созданию масштабной подземной транспортной системы. Позднее стало известно о том, что миллиардер собирается проложить под территорией Лос-Анджелеса пятикилометровый тоннель, который будет на платформах перевозить по шестнадцать пассажиров. Со скорость около двухсот метров в час они смогут от действующей станцией метро добраться до стадиона Dodger.



Автор: Злата Богатова

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