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Илон Маск сообщил об открытии скоростного подземного тоннеля на юге Лос-Анджелеса
11:23
Фото: planet-today.ru
Под Лос-Анджелесом состоялся запуск скоростного тоннеля, который был создан по замыслу миллиардера Илона Маска.
Как утверждает бизнесмен, транспорт в тоннеле может развивать скорость свыше 240 километров в час.
Транспортный тоннель под Лос-Анджелесом, который задумывался в качестве альтернативы наземным средствам передвижения и метрополитену, создан компанией The Boring Company. Владельцем ее является миллиардер Илон Маск.
По словам Маска, сообщившего об открытии тоннеля в своем Twitter, при перемещении на такой высокой скорости создается впечатление телепортации. Предполагается, что по тоннелю будут перемещаться платформы на электротяге. В перспективе, отметил разработчик, там смогут ездить и электромобили, включая Tesla. Для этого их оснастят выдвигающимися боковыми колесами.
Общая протяженность этого пути составляет 3,2 километра. Тоннель пролегает под южным пригородом Лос-Анджелеса - начинаясь на участке земли, которым владеет другая компания Маска - SpaceX, он доходит до 120-й улицы, где располагается штаб-квартира The Boring Company.
Минувшим летом Маск поделился планами по созданию масштабной подземной транспортной системы. Позднее стало известно о том, что миллиардер собирается проложить под территорией Лос-Анджелеса пятикилометровый тоннель, который будет на платформах перевозить по шестнадцать пассажиров. Со скорость около двухсот метров в час они смогут от действующей станцией метро добраться до стадиона Dodger.
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