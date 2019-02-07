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Во Франции состоялся торжественный вечер в честь Эрика Булатова
7.2.2019 12:20
Фото: m24.ru
В Париже состоялся торжественный вечер в честь известного художника Эрика Булатова, передает ТАСС.
Как отметил глава российского посольства во Франции Алексей Мешков, художнику удалось создать новое направление в отечественной живописи.
В числе тех, что собрался в Париже, чтобы приветствовать 85-летнего уроженца Екатеринбурга, были руководители ведущих европейских музеев и множество коллег по творческому цеху. Из многих стран поступили послания, в которых отмечался большой вклад мастера в развитие мировой культуры.
Как отметил в своей речи глава российского посольства во Франции Алексей Мешков, Эрику Булатову удалось создать новое направление в отечественной живописи. Он "по праву признан реформатором современного искусства". На торжественном мероприятии также отмечалось, что в течение десятков лет имя российского художника прочно связывают с целым рядом направлений, включая сыгравшие большую роль в становлении постмодернистской живописи нонконформизм и соц-арт.
Ранее в столице Франции провели ежегодный русский рождественский бал Le Bal des Tsars et des Tsarines. Гостями мероприятия, состоявшегося уже в седьмой раз, стали более трехсот человек. Встреча была организована во дворце Интералье. Бал приурочили к старому Новому году - празднику, который отмечают исключительно в России.
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