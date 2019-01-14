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Во Франции в седьмой раз провели Русский Благотворительный Рождественский Бал
14.1.2019 16:15
Фото: fotocdn.net
Свыше трехсот гостей собрались на состоявшийся в Париже ежегодный русский рождественский бал. Как передает ТАСС, мероприятие проводилось уже в седьмой раз.
Организаторы этого благотворительного мероприятия стремились укрепить международные культурные связи, а также способствовать популяризации русской культуры в других странах.
Бал прошел в столице Франции уже в седьмой раз. Гостями Le Bal des Tsars et des Tsarines, который состоялся в клубе Союзников, дворце Интералье, стали свыше трехсот гостей. По словам организаторов, место проведения мероприятия имеет особое значение для российско-французских отношений, ведь в период 1849-1869 годов там располагались царская резиденция и дипломатическое представительство.
В этом году исполняется 170 лет с открытия в этом дворце русского посольства, напомнила выпускница МГИМО Анастасия Гай. Являясь основательницей ассоциации Svez’Da Production, она выступила в качестве режиссера бала. По ее словам, организаторы решили отметить историческую дату необычным костюмированным балом, способным перенести гостей в ту эпоху.
На этот раз бал решили приурочить к празднику старого Нового года, который отмечают исключительно в нашей стране. Об этом гостям вечера сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков. Обратившись к собравшимся, дипломат пожелал им прекрасного праздника.
В программу вошли дефиле исторических и вечерних костюмов, во время которых гостей учили танцевать кадриль и полонез и традиционный выбор "царевну и царевича" 2019. Угощали собравшихся шампанским и блюдами высокой кухни, приготовленными специально вызванными из Москвы шеф-поварами.
Вечер был подготовлен в рамках Русской Рождественской Недели "Russie а l’Infini. Бесконечная Россия". Мероприятие проводилось под патронажем российского посольства во Франции, поддержку организаторам оказывали торговое представительство РФ и представительство при ЮНЕСКО.
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