Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции в седьмой раз провели Русский Благотворительный Рождественский Бал

14.1.2019 16:15

Фото: fotocdn.net



Свыше трехсот гостей собрались на состоявшийся в Париже ежегодный русский рождественский бал. Как передает ТАСС, мероприятие проводилось уже в седьмой раз.



Организаторы этого благотворительного мероприятия стремились укрепить международные культурные связи, а также способствовать популяризации русской культуры в других странах.



Бал прошел в столице Франции уже в седьмой раз. Гостями Le Bal des Tsars et des Tsarines , который состоялся в клубе Союзников, дворце Интералье , стали свыше трехсот гостей. По словам организаторов, место проведения мероприятия имеет особое значение для российско-французских отношений, ведь в период 1849-1869 годов там располагались царская резиденция и дипломатическое представительство.



В этом году исполняется 170 лет с открытия в этом дворце русского посольства, напомнила выпускница МГИМО Анастасия Гай . Являясь основательницей ассоциации Svez ’Da Production , она выступила в качестве режиссера бала. По ее словам, организаторы решили отметить историческую дату необычным костюмированным балом, способным перенести гостей в ту эпоху.



На этот раз бал решили приурочить к празднику старого Нового года, который отмечают исключительно в нашей стране. Об этом гостям вечера сообщил российский посол во Франции Алексей Мешков. Обратившись к собравшимся, дипломат пожелал им прекрасного праздника.



В программу вошли дефиле исторических и вечерних костюмов, во время которых гостей учили танцевать кадриль и полонез и традиционный выбор "царевну и царевича" 2019. Угощали собравшихся шампанским и блюдами высокой кухни, приготовленными специально вызванными из Москвы шеф-поварами.



Вечер был подготовлен в рамках Русской Рождественской Недели " Russie а l’ Infini . Бесконечная Россия". Мероприятие проводилось под патронажем российского посольства во Франции, поддержку организаторам оказывали торговое представительство РФ и представительство при ЮНЕСКО.



Автор: Злата Богатова

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