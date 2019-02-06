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Растет число фигурантов по делу сенатора Арашукова
00:45
Фото: vse.media
В "деле Арашуковых" появились новые фигуранты - в розыск объявлены топ-менеджеры дочерних структур "Газпрома". Как заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко, речь об и.о.исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамукове и исполнительном директоре филиала ООО "Газпром межрегион Ставрополь" (Невинномысск) Умаре Калмыкове.
Светлана Петренко отметила, что других фигурантов этого громкого дела подозревают в мошеннических действиях, а также создании и участии в преступном сообществе. Роль каждого подозреваемого будет установлена в ходе дальнейшего расследования. Пока лишь точно известно, что ушерб от преступлений составляет миллиарды рублей.
Напомним, сенатора Рауфа Арашукова задержали в конце минувшего января на заседании Софеда, сразу после того, как с него сняли неприкосновенность. Позже был арестован и его отец. Спустя некоторое время общее количество фигурантов этого громкого дела возросло до семи человек.
Сенатору Арашукову ранее уже официально предъявили обвинения по целому ряду статей. В частности, его подозревают в причастности к деятельности преступного сообщества, оказании давления на свидетеля и заказных убийствах.
Ранее в прессе распространились сообщения о том, что руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в прошлом был знаком с Арашуковыми. Прокомментировав публикации такого рода, официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила о том, что глава СКР виделся с Арашуковым лишь один раз, и происходило это в момент задержания последнего. Появляющуюся в прессе информацию Петренко назвала вбросом.
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