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СМИ: При обрушении жилого дома в Стамбуле погиб человек
6.2.2019 17:34
Фото: russianchicago.com
В Стамбуле спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего здания четырех пострадавших, передает телевизионный канал NTV.
На месте ЧП продолжают работу экстренные службы.
Как сообщают турецкие СМИ, в результате обрушения шестиэтажного здания в Стамбуле погиб по меньшей мере один человек. Официального подтверждения этих данных пока не последовало. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, дежурят машины скорой помощи и пожарные.
Сколько людей могут оставаться под завалами, пока остается неустановленным, как и причины обрушения. По данным ряда источников, дом был жилым. По предварительной информации, в квартирах проживали не менее двенадцати семей.
Ранее стало известно об обрушении трехэтажного здания в египетском Луксоре. В результате ЧП погибли три человека - пожилая туристка из Германии и двое детей восьми и пяти, случайно оказавшиеся рядом. Травмы различной тяжести получили трое граждан ФРГ, находившиеся в составе экскурсионной группы около рухнувшего дома, и семь местных жителей.
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