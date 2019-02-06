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В Луксоре обрушилось здание, среди жертв - иностранка и дети
6.2.2019 14:29
Фото: trust.ua
В египетском Луксоре в результате обрушения здания погибли три человека - двое местных детей и пожилая туристка из ФРГ.
Как сообщает немецкий портал Spiegel Online, ЧП случилось во время экскурсии.
Старое трехэтажное здание обрушилось, когда рядом с ним находилась группа иностранных туристов. Отмечается, что дом был нежилым, но на первом этаже продолжала работать мастерская по ремонту. Жертвами происшествия стали семидесятилетняя немка, прибывшая в Египет по путевке в составе туристической группы, и двое детей восьми и пяти, которые играли на улице и случайно оказались рядом.
Со ссылкой на источники в экстренных службах Луксора отмечается, что в результате обрушения травмы получили трое туристов из ФРГ и семь граждан Египта.
Ранее на Майорке трагически погибла туристка из Франции. Семидесятилетняя женщина получила смертельные травмы, оказавшись под колесами автомобиля, который вместе с мужем арендовала, когда приехала отдыхать на испанский остров. Протащив иностранку несколько метров, машина, в котором оставался муж погибшей, врезалась в дерево.
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