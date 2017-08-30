|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Майорке скончалась француженка, раздавленная собственной машиной
17:04
Фото: gorillas.com.ua
На Майорке трагически погибла туристка из Франции, передают местные СМИ.
По предварительным данным, женщина получила смертельные травмы, оказавшись под колесами автомобиля, который вместе с мужем арендовала, когда приехала отдыхать на испанский остров.
Как сообщает газета Majorca Daily Bulletin, жертвой ЧП, случившегося около пляжа Cala Llamp в муниципалитете Андрач, стала 70-летняя француженка. Предположительно, женщина покинула арендованный автомобиль, намереваясь сходить в туалет в лесу. Внезапно машина покатилась назад, наехав на туристку.
Протащив женщину несколько метров, автомобиль, в котором находился супруг погибшей, остановился в результате столкновения с деревом. Прибывшие к месту ЧП спасатели сначала помогли мужчине покинуть искореженную машину, а затем извлекли из-под транспортного средства и его жену.
Туристку сразу же госпитализировали, однако врачам не удалось ее спасти. По словам медиков, повреждения оказались слишком серьезными. Женщина умерла через несколько часов после того, как ее доставили в больницу.
Правоохранительные органы острова объявили о начале расследования по факту трагедии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|