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На Майорке скончалась француженка, раздавленная собственной машиной


17:04
На Майорке скончалась француженка, раздавленная собственной машинойФото: gorillas.com.ua

На Майорке трагически погибла туристка из Франции, передают местные СМИ.

По предварительным данным, женщина получила смертельные травмы, оказавшись под колесами автомобиля, который вместе с мужем арендовала, когда приехала отдыхать на испанский остров.

Как сообщает газета Majorca Daily Bulletin, жертвой ЧП, случившегося около пляжа Cala Llamp в муниципалитете Андрач, стала 70-летняя француженка. Предположительно, женщина покинула арендованный автомобиль, намереваясь сходить в туалет в лесу. Внезапно машина покатилась назад, наехав на туристку.

Протащив женщину несколько метров, автомобиль, в котором находился супруг погибшей, остановился в результате столкновения с деревом. Прибывшие к месту ЧП спасатели сначала помогли мужчине покинуть искореженную машину, а затем извлекли из-под транспортного средства и его жену.

Туристку сразу же госпитализировали, однако врачам не удалось ее спасти. По словам медиков, повреждения оказались слишком серьезными. Женщина умерла через несколько часов после того, как ее доставили в больницу.

Правоохранительные органы острова объявили о начале расследования по факту трагедии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 316

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