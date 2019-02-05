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В ФРГ выставили изрезанную картину Бэнкси
5.2.2019 18:57
Фото: newsru.co.il
В немецком Баден-Бадене выставляется картина "Девочка с воздушным шаром" британского художника Бэнкси, ставшая особенно известной в октябре прошлого года.
Напомним, половина рисунка была уничтожена шредером, который был заранее встроен в раму. Это случилось сразу после того, как картину продали на торгах в Лондоне.
Изрезанная работа Бэнкси представлена вниманию посетителей музея Фридера Бурда в германском Баден-Бадене. Как пишет газета Badischen Zeitung, картина будет экспонироваться вплоть до 3 марта. Затем рисунок будет передан в Государственную галерею Штутгарта.
Как отмечает BBC, шредер, встроенный в раму, решили деактивировать - у организаторов выставки возникли опасения, что кто-нибудь из посетителей попробует включить устройство, тогда картина будет окончательно уничтожена.
Напомним, минувшей осенью на торгах Sotheby's в Лондоне картина Бэнкси "Девочка на шаре" внезапно начала самоуничтожаться сразу после того, как ее продали. Покупательница, которая была готова отдать за произведение искусства 860 тысяч фунтов, от сделки отказываться не стала.
Позже выяснилось, что художник намеревался уничтожить работу полностью. Однако часть картины уцелела из-за заевшего механизма шредера - он смог изрезать лишь около половины рисунка.
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