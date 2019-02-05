ИнтерНовости - новости в стране и мире
Сомалийские экстремисты расправились с главой филиала дубайской портовой компании
Сомалийские экстремисты расправились с главой филиала дубайской портовой компании
Британцам предложили называть именем бывших любовников тараканов
Британцам предложили называть именем бывших любовников тараканов
Прокуратура прокомментировала странности, связанные с расследованием гибели группы Дятлова
Прокуратура прокомментировала странности, связанные с расследованием гибели группы Дятлова
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Москва простилась с ДецломМосква простилась с Децлом
В Нальчике умер полицейский, пострадавший при нападении в январеВ Нальчике умер полицейский, пострадавший при нападении в январе
В СК назвали вбросом сведения о знакомстве Бастрыкина с АрашуковымиВ СК назвали вбросом сведения о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми
В Абхазии убит выпущенный в дикую природу в 2016 году леопард КиллиВ Абхазии убит выпущенный в дикую природу в 2016 году леопард Килли
В ФРГ выставили изрезанную картину БэнксиВ ФРГ выставили изрезанную картину Бэнкси

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В ФРГ выставили изрезанную картину Бэнкси


5.2.2019 18:57
В ФРГ выставили изрезанную картину БэнксиФото: newsru.co.il

В немецком Баден-Бадене выставляется картина "Девочка с воздушным шаром" британского художника Бэнкси, ставшая особенно известной в октябре прошлого года.

Напомним, половина рисунка была уничтожена шредером, который был заранее встроен в раму. Это случилось сразу после того, как картину продали на торгах в Лондоне.

Изрезанная работа Бэнкси представлена вниманию посетителей музея Фридера Бурда в германском Баден-Бадене. Как пишет газета Badischen Zeitung, картина будет экспонироваться вплоть до 3 марта. Затем рисунок будет передан в Государственную галерею Штутгарта.

Как отмечает BBC, шредер, встроенный в раму, решили деактивировать - у организаторов выставки возникли опасения, что кто-нибудь из посетителей попробует включить устройство, тогда картина будет окончательно уничтожена.

Напомним, минувшей осенью на торгах Sotheby's в Лондоне картина Бэнкси "Девочка на шаре" внезапно начала самоуничтожаться сразу после того, как ее продали. Покупательница, которая была готова отдать за произведение искусства 860 тысяч фунтов, от сделки отказываться не стала.

Позже выяснилось, что художник намеревался уничтожить работу полностью. Однако часть картины уцелела из-за заевшего механизма шредера - он смог изрезать лишь около половины рисунка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 168

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

Члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на военных в 1999 году, приговорили к 14,5 годамЧлена банды Басаева, участвовавшего в нападении на военных в 1999 году, приговорили к 14,5 годам
В Бразилии до 99 возросло количество жертв прорыва дамбыВ Бразилии до 99 возросло количество жертв прорыва дамбы
Волгоградскую сиделку подозревают в жестоком убийстве парализованного мужчиныВолгоградскую сиделку подозревают в жестоком убийстве парализованного мужчины
Найдены обломки самолета, на котором футболист Сала летел через Ла-Манш Найдены обломки самолета, на котором футболист Сала летел через Ла-Манш
Российскую актрису Ирину Усок задержали в США по обвинению в похищении ребенкаРоссийскую актрису Ирину Усок задержали в США по обвинению в похищении ребенка

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 830


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru