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На торгах Sotheby’s‍ сразу после продажи самоуничтожилась картина Бэнкси


14:03
На торгах Sotheby’s‍ сразу после продажи самоуничтожилась картина БэнксиФото: newsru.co.il

Проданная на аукционе Sotheby's работа Бэнкси самоуничтожилась после того, как был определен покупатель.

По данным ТАСС, художник вмонтировал в нижнюю часть рамы картины "Девочка с шаром" шредер, который не был заметен ранее.

Как сообщают британские СМИ, вечером в пятницу, когда в Лондоне состоялись торги Sotheby's, самоуничтожилось полотно известного уличного художника Бэнкси. Картина "Девочка с шаром" после последнего удара молотка картина начала резаться спрятанным в раму шредером.

Работу художника на аукционе продали примерно за 1,4 миллиона долларов. Будет ли теперь покупатель приобретать лот, нижняя часть которого превратилась в тонкие полоски, пока не уточняется.

Как отметил руководитель департамента современного искусства аукционного дома Sotheby's Алекс Бранчик, организаторам еще никогда не приходилось сталкиваться с такого рода ситуациями, когда работа, ставшая почти рекордной по стоимости, неожиданно разрезалась на части. Бранчик отметил, что представители Sotheby's сейчас выясняют, что именно это может означать в контексте аукционных торгов.

Напомним, минувшим летом Бэнкси с удивлением прокомментировал выставку его творений, проходившую в Москве. Об экспозиции, состоявшейся в Центральном доме художника (ЦДХ), граффитисту рассказал в Соцсети один из поклонников его творчества. Как пояснили позже организаторы, выставка включала работы, приобретенные на аукционах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 221

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