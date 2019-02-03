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При пожаре в «звездном доме» в центре Москвы погибли 7 человек


14:08
При пожаре в «звездном доме» в центре Москвы погибли 7 человекФото: МЧС / АГН «Москва»

До семи человек возросло количество жертв пожара в центре Москвы.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, в ходе разборов завалов в доме на Никитском бульваре было найдено тело еще одного погибшего.

Согласно предварительно полученной информации, жертвами ЧП в "звездном доме" стали мужчина, три женщины и один ребенок. Сведения о погибших и пострадавших уточняются. На месте происшествия сейчас продолжают работать спасатели и силовики, выясняющие обстоятельства случившегося.

Ранее была официальны подтверждены данные о четырех погибших и трех пострадавших. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС провели экстренную эвакуацию сорока двух человек. По факту гибели людей столичные следственные органы уже возбудили уголовное дело.

По данным СМИ, очаг возгорания мог находиться в одной из квартир пятого этажа. Стремительно распространяясь, огонь охватил площадь более 1,5 тыс. кв. м. Вскоре на площади 300 кв. м. произошло обрушение кровли. Пожарным потребовалось около четырех часов, чтобы ликвидировать возгорание. Сложность тушения пожара заключалась в том, что многие квартиры в этом доме ранее подверглись перепланировке.

В прессе также отмечается, что некоторые квартиры в этом здании дореволюционной постройки принадлежат таким знаменитым людям, как музыкант Юрий Башмет, оперная певица Любовь Казарновская и актриса Ингеборга Дапкунайте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 252

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