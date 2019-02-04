Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Прокуратура прокомментировала странности, связанные с расследованием гибели группы Дятлова

4.2.2019 21:45

Фото: livejournal.com



Решение о прекращении уголовного дела о гибели группы Дятлова на Северном Урале является законным и действует до сих пор, заявил руководитель управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков в ходе состоявшейся в Екатеринбурге пресс-конференции.



Мероприятие было посвящено процессу расследованию уголовного дела, которое возбудили после таинственной гибели членов тургруппы Игоря Дятлова. В 1959 году девять человек погибли во время экспедиции в горы Северного Урала. Обстоятельства случившегося остаются неизвестными до сих пор. Как подчеркнул Андрей Курьяков, документы, связанные с этим делом и с которыми вновь начала работать прокуратура, рассекретили еще около тридцати лет назад. Среди запросов, сделанных в рамках возобновленного разбирательства, не было "ни одного секретного документа", - подчеркнул прокурор.



Выступив на пресс-конференции, представитель прокуратуры подчеркнул, что уголовное дело содержит уже достаточно материалов, чтобы наконец найти ответы на вопросы о событиях шестидесятилетней давности. При этом Кирьяков указал и на технологический прогресс - современные методы увеличивают возможности в раскрытии этого дела.



Как уже сообщалось ранее, на сегодняшний день имеется более семидесяти различных версий. Что же действительно произошло в феврале 1959 года на Северном Урале, когда девять туристов погибли неподалеку от горы Отортен, предстоит выяснить в ходе нового расследования. По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, криминал на сегодняшний день исключен полностью.



Решение о возобновлении расследования приняли из-за многочисленных обращений родственников и представителей общественности. Указывая на необходимость установить истину, некоторые из них ранее выражали подозрения в сокрытии данных правоохранительными структурами, отметил представитель прокуратуры. Предполагается, что сотрудники прокуратуры Свердловской области совместно с другими специалистами и сотрудниками МЧС отправятся к месту гибели группы Дятлова в марте, уточнял Куренной.



Автор: Злата Богатова

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