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Генпрокуратура вновь приступит к расследованию дела о гибели группы Дятлова
12:13
Фото: livejournal.com
Генеральная прокуратура вновь начнет расследование по факту загадочной гибели группы Дятлова, передает ТАСС.
На сегодняшний день имеется более семидесяти различных версий.
В Генпрокуратуре РФ собираются выяснить, что произошло в феврале 1959 года на Северном Урале, когда туристы из печально известной группы Игоря Дятлова погибли при неустановленных обстоятельствах близ горы Отортен. По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, криминал полностью исключен, в числе наиболее вероятных будут рассматриваться лишь три версии из семидесяти пяти существующих.
Решение о возобновлении расследования было принято из-за обращений родственников и представителей общественности, которые просят установить истину. Некоторые из них при этом высказывали подозрения в сокрытии данных правоохранительными структурами, отметил представитель прокуратуры.
Как отметил Куренной, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир", целью возобновленного расследования будет являться установление версии, подтверждаемой достоверными доказательствами. По мнению сотрудников ведомства, речь скорее всего может идти о последствиях каких-либо природных факторов, в частности, лавине, урагане или снежной доске.
Предполагается, что сотрудники прокуратуры Свердловской области совместно с другими специалистами и сотрудниками МЧС отправятся к месту гибели группы Дятлова в марте, уточнил Куренной.
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