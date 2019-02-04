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Немецкий психиатр: социальные сети вредны и даже опасны для детей и подростков


4.2.2019 15:39
Немецкий психиатр: социальные сети вредны и даже опасны для детей и подростковФото: wp.com

Депрессия, проблемы с самооценкой и фрустрация могут стать последствиями излишне долгого нахождения в социальных сетях, убеждена доктор наук, психиатр Ирис Хаут.

Своим мнением региональный управляющий директор и руководитель по медчасти клиники Святого Иосифа в Берлин-Вайсензее поделилась с РИА Новости.

По словам германского психиатра, наиболее подвержены потенциальным рискам дети и подростки. В связи с этим родителям необходимо обращать особое внимание на то, сколько времени их дети проводят в соцсетях, а также анализировать их поведение. Ирис Хаут привела результаты исследования, которое проводили в 2017 году в ФРГ. Участниками репрезентативного опроса тогда стали свыше тысячи ребят. В их числе были дети и подростки возраста 12-17 лет. Большая часть респондентов признавались, что ежедневно проводят в социальных сетях от двух с половиной до трех часов. Преимущественно это были девочки.

Как оказалось, каждый третий участник исследования отметил, что соцсети нужны ему, "чтобы не думать о неприятных вещах". 14% опрошенных считают, что вообще не могут отказаться от посещения социальных сетей, а 13% чувствовали себя несчастными при отсутствии к ним доступа.

Комментируя итоги опроса, Ирис Хаут отметила, что излишне длительное нахождение в соцсетях способно стать настоящей зависимостью. В таких случаях люди становятся беспокойными и напряженными, если у них нет возможности выйти "онлайн". Когда дети, проводящие за компьютером или с гаджетами более двух часов ежедневно, начинают пренебрегать учебой, дистанцируются от окружающих и становятся апатичными, родители должны обеспокоиться, подчеркнула германский психиатр. При этом она указала на то, что взрослые должны сами становиться примером медийной грамотности и служить детям и подросткам образцами для подражания.

Преимущества новых информационных средств и возможность общаться со всем миром не должны заменять реальное общение в дружеском кругу, которое сопровождается зрительным контактом и прикосновениями, заявила доктор наук.

Кроме того, суперпозитивная презентация большинства пользователей Сети, беспрестанно публикующих новые "посты" может привести к нарциссическому представлению. В результате формируется неправильная самооценка, а ожидания от жизни становятся нереалистичными. Впоследствии возникает риск развития фрустрации и даже полного разочарования в нецифровом мире. Вместо адекватного преодоления появляющихся проблем пользователи вновь совершают побег в социальные медиа, препятствуя процессу здорового развития уверенности в себе.

Ранее ученые провели масштабное исследование, результаты которого свидетельствовали о том, что компьютерные игры и интернет могут оказывать негативное воздействие на детей. Как выяснили специалисты, такого рода деятельность не только замедляет развитие мозга, но и чревата другими очень неприятными последствиями.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 345

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