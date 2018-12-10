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Ученые: интернет и компьютерные игры способны замедлить развитие детского мозга
10.12.2018 21:28
Фото: hswstatic.com
Компьютерные игры и интернет могут оказывать негативное воздействие на детей, передает ТАСС.
Как установили специалисты, такого рода деятельность не только замедляет развитие мозга ребенка, но и чревата другими очень неприятными последствиями. Вывод основан на результатах обследования более четырех тысяч детей.
Тщательно обследовав 4,4 тысячи детей возраста девяти-десяти лет, эксперты выяснили, что головной мозг ребят, которые слишком много времени посвящают компьютерным играм или долго сидят в интернете, начинает развиваться медленнее. Исследование на протяжении нескольких лет проводили сотрудники Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов (NIH).
Как информирует американский телеканал CBS, ученые анализировали функциональное состояние детского головного мозга детей при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ). Как оказалось, у тех, кто много времени проводит со смартфонами и компьютерами, имеются изменения в структуре мозговых тканей.
По словам одного из руководителей исследования, доктора Гайи Доулинга, речь идет, в частности, об истончении коры головного мозга. Это наиболее чувствительное образование реагирует на сигналы, поступающие извне, а также несет ответственность за уровень интеллектуального развития. Выявленные изменения указывают на преждевременное старение этой области мозга. Как указывают эксперты, полученный ими вывод противоречит с предназначением широкого спектра гаджетов, которые якобы призваны оказывать стимулирующее воздействие на развитие интеллекта подрастающего поколения.
Ученые констатируют, что пока нельзя с уверенностью утверждать, что изменения в коре головного мозга спровоцированы лишь излишне долгим сидением за компьютером. Однако вполне очевидно, что мозг, являясь очень хрупким образованием, не может не реагировать на чрезмерную нагрузку.
Параллельно проводилось исследование под руководством доктора Кара Багота. Как выяснила группа специалистов, у детей, которые очень увлечены гаджетами, в крови и мозговой жидкости заметно повышается уровень так называемого "гормона удовольствия" - дофамина.
Эксперты обследовали ребят, с удовольствием проводящих много часов в популярной социальной сети Instagram. Специалисты предостерегают родителей: повышенная концентрация дофамина опасна. По словам ученых, продолжительный выброс данного нейрогормонального вещества способен не только спровоцировать проблемы с такими жизненно важными органами, как почки, печень, но и стать причиной развития психических заболеваний, включая шизофрению.
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