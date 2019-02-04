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Децл будет похоронен 6 февраля на Пятницком кладбище
4.2.2019 15:17
Фото: vk.me
Названы место и время прощания с хип-хоп-исполнителем Кириллом Толмацким, передают российские СМИ. Как рассказала мать артиста, ставшего известным под творческим псевдонимом Децл, ее сына похоронят на Пятницком кладбище в среду, 6 февраля.
Церемония прощания состоится в тот же день в Центральной клинической больнице. Траурное мероприятие в ЦКБ начнется в 11 часов, затем артист будет похоронен на Пятницком кладбище, информирует агентство "Москва" со ссылкой на мать музыканта Ирину Толмацкую.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что могло стать причиной внезапной смерти рэпера. Предположительно, речь идет о некой патологии сердечной деятельности. Вместе с тем, эксперты не выявили выраженных болезненных изменений, отметил источник, который цитирует сегодня ФАН.
Отмечается, что в ходе экспертизы брались "все возможные анализы — на алкоголь, на токсические вещества". В результате были полностью исключены инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг. Официального подтверждения этих сведений, которые, как утверждает источник агентства, поступили из Бюро судмедэкспертизы Минздрава Удмуртии, пока не было.
Родственники Децла подчеркивают, что у артиста не было проблем со здоровьем, на самочувствие он не жаловался.
Кирилл Толмацкий внезапно умер в ночь на 3 февраля, вскоре после концерта на частной вечеринке в столице Удмуртии. Музыканту стало плохо, когда он находился в гримерке. Судя по кадрам, распространившимся позже в Сети, прибывшие к месту ЧП ижевские медики в течение получаса предпринимали попытки спасти артиста, однако их усилия оказались напрасными. Музыканту было лишь тридцать пять лет.
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