ИнтерНовости - новости в стране и мире
Археологи рассказали об артефактах, поднятых со дна священного озера майя Петен-Ица
Археологи рассказали об артефактах, поднятых со дна священного озера майя Петен-Ица
В Ижевске в возрасте 35 лет умер Децл
В Ижевске в возрасте 35 лет умер Децл
В Лондоне похищен охранявший аэропорт Хитроу ястреб
 В Лондоне похищен охранявший аэропорт Хитроу ястреб
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Прокуратура прокомментировала странности, связанные с расследованием гибели группы ДятловаПрокуратура прокомментировала странности, связанные с расследованием гибели группы Дятлова
Спасатели обнаружили тело среди обломков самолета, в котором был футболист СалаСпасатели обнаружили тело среди обломков самолета, в котором был футболист Сала
Немецкий психиатр: социальные сети вредны и даже опасны для детей и подростковНемецкий психиатр: социальные сети вредны и даже опасны для детей и подростков
Децл будет похоронен 6 февраля на Пятницком кладбищеДецл будет похоронен 6 февраля на Пятницком кладбище
В Лондоне похищен охранявший аэропорт Хитроу ястреб В Лондоне похищен охранявший аэропорт Хитроу ястреб

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Децл будет похоронен 6 февраля на Пятницком кладбище


4.2.2019 15:17
Децл будет похоронен 6 февраля на Пятницком кладбищеФото: vk.me

Названы место и время прощания с хип-хоп-исполнителем Кириллом Толмацким, передают российские СМИ. Как рассказала мать артиста, ставшего известным под творческим псевдонимом Децл, ее сына похоронят на Пятницком кладбище в среду, 6 февраля.

Церемония прощания состоится в тот же день в Центральной клинической больнице. Траурное мероприятие в ЦКБ начнется в 11 часов, затем артист будет похоронен на Пятницком кладбище, информирует агентство "Москва" со ссылкой на мать музыканта Ирину Толмацкую.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что могло стать причиной внезапной смерти рэпера. Предположительно, речь идет о некой патологии сердечной деятельности. Вместе с тем, эксперты не выявили выраженных болезненных изменений, отметил источник, который цитирует сегодня ФАН.

Отмечается, что в ходе экспертизы брались "все возможные анализы — на алкоголь, на токсические вещества". В результате были полностью исключены инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг. Официального подтверждения этих сведений, которые, как утверждает источник агентства, поступили из Бюро судмедэкспертизы Минздрава Удмуртии, пока не было.

Родственники Децла подчеркивают, что у артиста не было проблем со здоровьем, на самочувствие он не жаловался.

Кирилл Толмацкий внезапно умер в ночь на 3 февраля, вскоре после концерта на частной вечеринке в столице Удмуртии. Музыканту стало плохо, когда он находился в гримерке. Судя по кадрам, распространившимся позже в Сети, прибывшие к месту ЧП ижевские медики в течение получаса предпринимали попытки спасти артиста, однако их усилия оказались напрасными. Музыканту было лишь тридцать пять лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 342

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

В Калужской области завершено опознание жертв ДТП В Калужской области завершено опознание жертв ДТП
Власти Пакистана заявили, что Асия Биби может покинуть странуВласти Пакистана заявили, что Асия Биби может покинуть страну
Москва приостановила участие в ДРСМДМосква приостановила участие в ДРСМД
Курды не подтвердили информацию о договоренности по возвращению американского вооруженияКурды не подтвердили информацию о договоренности по возвращению американского вооружения
На продажу выставлен дворец «Мурад-Авур» в КрымуНа продажу выставлен дворец «Мурад-Авур» в Крыму

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 827


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru