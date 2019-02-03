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Звезды вспоминают Децла
3.2.2019 21:37
Фото: rhyme.ru
После печального известия о смерти Кирилла Толмацкого, ставшего известным как Децл, российские звезды делятся воспоминаниями об артисте и публикуют его фото.
Одной из первых на это трагическое событие отреагировала Алла Пугачева.
В своем Инстаграме примадонна отечественной эстрады опубликовала фотографию с выступления юного Кирилла Толмацкого. Под снимком звезда написала: "Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?".
Рэпер Тимати, в прошлом сотрудничавший с Децлом, подчеркнул, что сейчас вовсе не важно, как именно и почему у них разладились отношения. Отметив, что в 1999 году они стали "пионерами этого жанра", рэп-исполнитель признался, что ему трудно поверить, как тогда все это произошло, развернувшись до нынешних масштабов. И Толмацкий, по мнению Тимати, однозначно является частью "этой истории".
Выразил соболезнования и недруг Толмацкого, с которым тот в прошлом даже судился. Поддержав близких Децла, Баста (Василий Вакуленко), отметил, что случилось большое несчастье. По словам артиста, "искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят".
Бессменный лидер музыкальной группы "Ленинград" традиционно отреагировал на случившееся в стихах. Сергей Шнуров опубликовал посвященные артисту строчки в Инстаграме. Он вспомнил одну из наиболее известных композиций артиста, о вечеринке у Децла дома. Только на этот раз:
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал,
Для себя, а не для протокола, "Мои слезы, моя печаль".
Как уже сообщалось, 35-летний Кирилл Толмацкий внезапно почувствовал себя плохо после выступления на частной вечеринке в Ижевске. Несмотря на все усилия сразу же вызванных медиков, которые в течение получаса пытались реанимировать артиста, он скончался. Информации о том, что могло вызвать остановку сердца (именно так близкие Децла и организаторы поездки озвучивают причину смерти), пока не поступало.
О смерти Децла сначала рассказал его отец Александр Толмацкий. Позже информация появилась и в официальном сообществе музыканта в соцсети "ВКонтакте". Отмечалось, что по факту смерти артиста сейчас уже проводят проверку следственные органы Удмуртии. По данным СМИ, незадолго до кончины рэп-исполнитель выступал на дне рождения местного бизнесмена.
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