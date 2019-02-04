ИнтерНовости - новости в стране и мире
Археологи рассказали об артефактах, поднятых со дна священного озера майя Петен-Ица
Археологи рассказали об артефактах, поднятых со дна священного озера майя Петен-Ица
В Ижевске в возрасте 35 лет умер Децл
В Ижевске в возрасте 35 лет умер Децл
В Лондоне похищен охранявший аэропорт Хитроу ястреб
 В Лондоне похищен охранявший аэропорт Хитроу ястреб
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Прокуратура прокомментировала странности, связанные с расследованием гибели группы ДятловаПрокуратура прокомментировала странности, связанные с расследованием гибели группы Дятлова
Спасатели обнаружили тело среди обломков самолета, в котором был футболист СалаСпасатели обнаружили тело среди обломков самолета, в котором был футболист Сала
Немецкий психиатр: социальные сети вредны и даже опасны для детей и подростковНемецкий психиатр: социальные сети вредны и даже опасны для детей и подростков
Децл будет похоронен 6 февраля на Пятницком кладбищеДецл будет похоронен 6 февраля на Пятницком кладбище
В Лондоне похищен охранявший аэропорт Хитроу ястреб В Лондоне похищен охранявший аэропорт Хитроу ястреб

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Лондоне похищен охранявший аэропорт Хитроу ястреб


4.2.2019 14:51
В Лондоне похищен охранявший аэропорт Хитроу ястребФото: top-reyting.ru

В Великобритании неизвестные похитили ястреба Майло, который охранял аэропорт Хитроу, передает ТАСС.

Пока полиция пытается выйти на след злоумышленников, владелица птицы уже объявила вознаграждение за возвращение шестилетнего питомца.

По данным британских СМИ, похищение Майло было совершено в минувший четверг, 31 января, на парковке отеля, расположенного около воздушной гавани. Злоумышленники попали в объектив камер видеонаблюдения. На записи, которую сейчас изучают правоохранители, запечатлены трое мужчин. Разбив окно машины, в которой в тот момент находилась птица, преступники извлекают ястреба из салона автомобиля, а потом скрываются в неизвестном направлении вместе с птицей.

Мотивы преступления пока остаются неизвестными. Полицейские заявили о начале расследования по факту случившегося, а владелица Майло объявила о вознаграждении в размере тысячи фунтов (более 85 тысяч рублей) за возвращение ее питомца.

Шестилетний ястреб по кличке Майло охранял от других птиц взлетно-посадочную полосу аэропорта Хитроу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 273

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

В Калужской области завершено опознание жертв ДТП В Калужской области завершено опознание жертв ДТП
Власти Пакистана заявили, что Асия Биби может покинуть странуВласти Пакистана заявили, что Асия Биби может покинуть страну
Москва приостановила участие в ДРСМДМосква приостановила участие в ДРСМД
Курды не подтвердили информацию о договоренности по возвращению американского вооруженияКурды не подтвердили информацию о договоренности по возвращению американского вооружения
На продажу выставлен дворец «Мурад-Авур» в КрымуНа продажу выставлен дворец «Мурад-Авур» в Крыму

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 827


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru