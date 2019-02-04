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В Лондоне похищен охранявший аэропорт Хитроу ястреб
4.2.2019 14:51
Фото: top-reyting.ru
В Великобритании неизвестные похитили ястреба Майло, который охранял аэропорт Хитроу, передает ТАСС.
Пока полиция пытается выйти на след злоумышленников, владелица птицы уже объявила вознаграждение за возвращение шестилетнего питомца.
По данным британских СМИ, похищение Майло было совершено в минувший четверг, 31 января, на парковке отеля, расположенного около воздушной гавани. Злоумышленники попали в объектив камер видеонаблюдения. На записи, которую сейчас изучают правоохранители, запечатлены трое мужчин. Разбив окно машины, в которой в тот момент находилась птица, преступники извлекают ястреба из салона автомобиля, а потом скрываются в неизвестном направлении вместе с птицей.
Мотивы преступления пока остаются неизвестными. Полицейские заявили о начале расследования по факту случившегося, а владелица Майло объявила о вознаграждении в размере тысячи фунтов (более 85 тысяч рублей) за возвращение ее питомца.
Шестилетний ястреб по кличке Майло охранял от других птиц взлетно-посадочную полосу аэропорта Хитроу.
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