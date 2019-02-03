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В Калужской области завершено опознание жертв ДТП
3.2.2019 22:21
Фото: livejournal.com
Опознаны тела всех погибших в крупной дорожной аварии под Калугой, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на представителей регионального Минздрава сообщается, что жертвами ЧП стали трое детей и четверо взрослых.
Ранее поступила информация о четырех погибших детях и троих - взрослых, однако позже местные правоохранители уточнили сведения о жертвах ДТП.
В аварию сегодня утром попал автобус МАН, который вез детей из Смоленской области на творческий конкурс в Калугу. Транспортное средство перевернулось в районе 128-го километра автотрассы "Калуга-Вязьма". После аварии были экстренно госпитализированы более тридцати пострадавших.
По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Обстоятельства трагедии и причины ЧП выясняют специалисты.
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