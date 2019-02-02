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Под Калугой попал в аварию автобус с детьми, есть жертвы


11:57
Под Калугой попал в аварию автобус с детьми, есть жертвыФото: nasha.lv

Под Калугой произошла дорожная авария, в которой пострадали дети.

Как передают российские СМИ, на полном ходу перевернулся автобус. Сведения о количестве погибших и пострадавших пока поступают противоречивые. В частности, в ряде источников со ссылкой на региональные экстренные службы пишут о семи жертвах происшествия.

Автобус МАН с детьми, направлявшимися на музыкальный конкурс, опрокинулся сегодня утром на 128-м километре трассы "Калуга — Вязьма". В областном ГУ МВД сообщили, что сигнал о происшествии поступил на пульт оперативных служб примерно в 9.15 по местному времени.

Установлено, что в момент аварии в салоне автобуса находилось в общей сложности сорок восемь детей, в том числе, тридцать три ребенка. Уточняется, что транспортное средство упало в правый по ходу движения кювет.

В ГИБДД, прокомментировав инцидент, отметили, что владельцем автобуса является индивидуальный предприниматель. Дети выехали в Калугу из населенного пункта Ярцево. По факту аварии уже возбуждено уголовное дело. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 348

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